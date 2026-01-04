VV në epërsi pas numërimit të 25 për qind të votave me postë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar përditësimin e fundit të rezultateve për zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke treguar se deri tani janë numëruar 25% e votave me postë.
Në këtë përditësim, Lëvizja Vetëvendosje po udhëheq me 69.52% të votave, duke marrë gjithsej 4,327 vota.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 11.28% të votave, ose 702 vota, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 9.43% të votave, që janë 587 vota.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka arritur 8.13%, me gjithsej 506 vota.