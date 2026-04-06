VV koalicion me PDK-në? Flet Artan Behrami
Ai në Klan Kosova ka deklaruar se vendi është duke shkuar drejt zgjedhjeve të reja.
“Qytetarët duket ta dinë që ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Muhabete mund të bëjmë, por vendi po shkon andej. Ky në fillim kur ka shkuar me Lumir Abdixhikun në takim dhe e ka parë që mund të ketë shkëndija ose kalkulime që ndoshta ai mund ta mbështes dikë, z.Kurti ka dalë dhe ka thënë “jo me LDK-në ne nuk mundemi”.
“Pra, sa më afër që është dikush me të për me u bë President, ku thotë “jo me këta nuk mundem se aty ka kundërshtime. Pra, të njëjtën gjë do ta bënte edhe me PDK-në”, tha ai.