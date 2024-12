VV-ja dorëzon ankesë në Supreme ndaj vendimit të PZAP-së për Listën Serbe

Ndonëse anëtarëi i VV-së në KQZ, Sami Kurteshi, kishte treguar të enjten se s’do të ankohen në Gjykatë Supreme për vendimin e PZAP-së që urdhëron KQZ-në që të certifikojë Listën Serbe për zgjedhjet e 9 shkurtit, fjalët e tij duket se s’kanë vlejtur për selinë qendrore të VV-së.

“Unë mendoj se nuk ka ndonjë kuptim me u anku në Gjykatë Supreme sepse edhe ata do të kenë të njëjtin arsyetim, kështu që ne do të mbajmë qëndrimin tonë, kemi bindjet tona. Vendimi i PZAP-së është i punuar sipas atij parimi “me letra krejt në rregull”” ka thënë të enjten Sami Kurteshi.

Zëvendësi i Albulena Haxhiut, Blerim Sallahu, sot është parë duke hyrë në objektin e Gjykatës Supreme bashkë me ankesën ndaj vendimit të PZAP-së që ka rrëzuar mos certifikimin e “Listës Serbe” dhe ka urdhëruar KQZ-në që ta certifikojnë të njëjtën.