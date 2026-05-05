VV i bën thirrje mërgatës të regjistrohen për të votuar duke u ankuar: Vendi po hyn në zgjedhje pavarësisht përpjekjeve tona
Lëvizja Vetëvendosje i ka bërë thirrje mërgatës që të regjistrohen për të votuar.
“Ju folët qartë në zgjedhjet e fundit, sikurse i gjithë populli i Kosovës, por kjo nomenklaturë e vjetër politike nuk do të dëgjojë”, ka thënë VV.
Ata kanë thënë se edhe ky proces është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
“Ndërkaq, të gjithë ata bashkatdhetarë që nuk do të vijnë fizikisht për votim në Kosovë, duhet patjetër të regjistrohen paraprakisht për të fituar të drejtën për votim me postë apo në ambasada/konsullata. Afati për regjistrim hapet nesër, e së bashku me të edhe linku për regjistrim”, ka shkruar VV në Facebook.
Afati për regjistrimin e mërgatës do të jetë i hapur nga 6-17 maj 2026. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: