​Pas Havollit, shkarkohet edhe drejtori i Arsimit në Komunë të Prishtinës

Lajme

05/05/2026 17:27

Samir Shahini bën të ditur se mandati i tij si drejtor i Arsimit në Komunën e Prishtinës ka përfunduar.

Përmes një postimi, ai ka thënë se ky vendim është marrë nga i pari i kryeqytetit, Përparim Rama, raporton KosovaPress.

Tutje, ai është shprehur “puna që kemi nisur nuk ishte e zakonshme dhe nuk duhet të trajtohet si e tillë”.

Drejtori i deritanishëm i Arsimit në Prishtinë, Samir Shahini ka thënë se ka sfiduar mënyra të vjetra të funksionimit, ku në vijim ka numëruar edhe punët e deritanishme.

Ndërsa, dje është shkarkuar Sokol Havolli, drejtor i Investimeve Kapitale në Prishtinë.

Ky është postimi i plotë i Samir Shahinit:

Me vendim të Kryetarit të Kryeqytetit, mandati im si Drejtor i Arsimit përfundon këtu.

Një gjë dua ta them qartë: puna që kemi nisur nuk ishte e zakonshme dhe nuk duhet të trajtohet si e tillë.

Me ekipin tim nga drejtoria, me shkollat e prindërit, bashkë kemi sfiduar mënyra të vjetra të funksionimit. Po i numëroj disa nga punët që kemi realizuar bashkë:

– Kemi vendosur standarde më të larta për mësimdhënie,

– kemi zgjeruar mësimin tërëditor në 7 shkolla të tjera,

– kemi finalizuar renovime në 14 shkolla, duke hapur edhe objektin e ri të shkollës 7 Shtatori, dhe çerdhen e re në lagjen Dardania,

– kemi filluar adaptimin e objektit të shkollës Avni Rustemi në Suteskë të Mramorit si çerdhen e parë në Gollak,

– kemi inicuar procesin e analizimit e largimit të ngarkesës administrative për mësimdhënësit,

– kemi shpërndarë mbi 300 tabela digjitale në dhjetëra shkolla për më pak se 1 vit,

– kemi filluar Ligen e Shkollave për djem, e këtë vit edhe për vajza,

– kemi nënshkruar rreth 40 marrëveshje bashkëpunimi me OJQ dhe biznese në të mirë të sistemit të arsimit,

– kemi kërkuar matje reale të dijes, dhe kemi shtyrë përpara përgjegjësinë në çdo nivel – nga drejtori te klasa.

Këto asnjë nuk janë procese të lehta. Por janë të domosdoshme.

Për këtë rrugë që kemi hapur, për gjithë punën e përkushtimin tim gjatë kësaj kohe jam jashtëzakonisht krenar, e sot largohem me kokën lart.

Dhe mbi të gjitha, jam mirënjohës për ju që nuk keni zgjedhur rrugën më të lehtë, por atë që i shërben më së miri nxënësit.

Ndryshimi në arsim nuk vjen nga vendimet e një dite. Vjen nga qëndrueshmëria në procese. Nga guximi për të mos u kthyer mbrapa.

Prandaj, vazhdoni.

Mos e ulni standardin. Mos e ndalni ritmin.

Sepse në fund, nuk është çështje mandati. Është çështje e së ardhmes së fëmijëve tanë.

I juaji,

Samir Shahini

