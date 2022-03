Vuçiqi i bën me dorë ‘askujt’, pretendon se ka turmë të mbledhur në përurimin e hekurudhës!

Megjithatë, presidenti serb Vuçiq është parë në një moment të çuditshëm, duke pretenduar se po përshëndet turma njerëzish jashtë trenit, gjatë rrugëtimit të tij.

Nga pamjet ai shihet duke i bërë me dorë ‘askujt’ ndërsa vërehet edhe kryeministri Orban i cili mbetet i habitur me veprimet e presidentit serb.

Ky nuk është rasti i vetëm që Aleksandar Vuçiq përshëndetë në këtë mënyrë me pretendime të tilla.

Njëjtë ai pati vepruar edhe në rastin e kësaj interviste të vitit 2019, kur papritur ai ngrit dorën kinse për të përshëndetur dikë.

Serbian President waving at nobody pretending there’s a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I’ve seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9

— Yugopnik (@yugopnik) March 28, 2022