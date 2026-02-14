Vuçiq viktimizohet: Kroacia, Shqipëria dhe Kosova po e shqetësojnë Beogradin, ne i kuptojmë si kërcënim serioz
Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka thënë se Serbia është e shqetësuar për aleancën ushtarake në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ai ka përmendur madje edhe një takim që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pasur në Mynih me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviq. Kreu i shtetit serb, ka thënë se kjo aleancë e treshes…
Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka thënë se Serbia është e shqetësuar për aleancën ushtarake në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës.
Ai ka përmendur madje edhe një takim që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pasur në Mynih me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviq.
Kreu i shtetit serb, ka thënë se kjo aleancë e treshes Kroaci-Shqipëri dhe Kosovë tashëm ka arritur ta shqetësojë Beogradin. Ai ka shtuar se për Beogradin kjo kuptohet si një kërcënim serioz dhe se do të ndërmerren hapa në përputhje me sitautën.
“Shoh që Plenkovic dhe Kurti u takuan këtu, si dhe tre ministrat e mbrojtjes Vengu, Anušić dhe Macedonci. Zagrebi, Prishtina dhe Tirana kanë arritur të na shqetësojnë, ne i kuptojmë të gjithë si kërcënimin më serioz për Serbinë dhe do të ndërmarrim hapa në përputhje me rrethanat”, ka thënë Vuçiq.