Vuçiq viktimizohet: Kroacia, Shqipëria dhe Kosova po e shqetësojnë Beogradin, ne i kuptojmë si kërcënim serioz

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka thënë se Serbia është e shqetësuar për aleancën ushtarake në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ai ka përmendur madje edhe një takim që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pasur në Mynih me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviq. Kreu i shtetit serb, ka thënë se kjo aleancë e treshes…

Lajme

14/02/2026 17:15

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, ka thënë se Serbia është e shqetësuar për aleancën ushtarake në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës.

Ai ka përmendur madje edhe një takim që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pasur në Mynih me kryeministrin kroat, Andrej Plenkoviq.

Kreu i shtetit serb, ka thënë se kjo aleancë e treshes Kroaci-Shqipëri dhe Kosovë tashëm ka arritur ta shqetësojë Beogradin. Ai ka shtuar se për Beogradin kjo kuptohet si një kërcënim serioz dhe se do të ndërmerren hapa në përputhje me sitautën.

“Shoh që Plenkovic dhe Kurti u takuan këtu, si dhe tre ministrat e mbrojtjes Vengu, Anušić dhe Macedonci. Zagrebi, Prishtina dhe Tirana kanë arritur të na shqetësojnë, ne i kuptojmë të gjithë si kërcënimin më serioz për Serbinë dhe do të ndërmarrim hapa në përputhje me rrethanat”, ka thënë Vuçiq.

Artikuj të ngjashëm

February 14, 2026

17 Shkurti shpallet zyrtarisht “Dita e Pavarësisë së Kosovës” në Washington...

February 14, 2026

Mosvotimi i Rezulotës për Hagën, Haziri: LDK dhe UÇK janë binomi...

Lajme të fundit

17 Shkurti shpallet zyrtarisht “Dita e Pavarësisë së...

Rikthim me dopietë: Manaj shkëlqen në barazimin e Sivassporit

Vdes aktori i njohur kosovar, Sadedin Prekazi

Mosvotimi i Rezulotës për Hagën, Haziri: LDK dhe...