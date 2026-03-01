Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar dhe stafi i saj po dërgohet në Baku
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka deklaruar se Ambasada Serbe në Iran u dëmtua gjatë sulmit në Teheran dhe se stafi i ambasadës po tërhiqej në Baku, Azerbajxhan. “Shrapnelet (copëza metali të predhave), dëmtuan ambasadën tonë. Është e rëndësishme të thuhet se stafi ynë po tërhiqet drejt Bakusë, dokumentacioni (ambasadat) është shkatërruar dhe është djegur plotësisht…”,…
