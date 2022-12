Vuçiq: Heqja e barrikadave do të nisë mëngjesin e së enjtes Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, tha se heqja e barrikadave në veri të Kosovës do të nisë mëngjesin e së enjtes. “Për 24 orë apo 48 orë do të hiqen barrikadat”, tha ai. Ai tha paraprakisht, se janë dhënë garanci se kërkesat e serbëve për heqjen e…