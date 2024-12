Vrasja e Gjyljeta Ukellës nga burri i saj,avokatja e familjes: Kur u kry vrasja ka qenë i vetëdijshëm

Fehmije Gashi-Bytyqi – Avokate e familjes ka bërë të ditur se është shtyer për një datë tjetër seanca fillestare ndaj ish-bashkëshortit, Edmond Lajçi i cili ka privuar nga jeta, Gjyljeta Ukellën, gruan e fëmijëve të tij.

Gashi-Bytyqi njoftoi se shtyerja e seancës është me arsyetimin se avokati mbrojtës është nga shëndeti “keq”

“Shqyrtimi fillestar të seancës ndaj Edmond Lajçit, për vrasje të rëndë, pasi ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, Gjyljeta Ukella.

Gjyqtari përmes formës elektronike më ka njoftuar se avokatja e Lajçit, ka bërë kërkesë shtyerjen e seancës fillestare. Pastaj Gjyqtari, duke kuptuar seriozitetin e këtij rasti dhe epologun e këtij gjykimi ka kërkuar dokumente mjekësore që ti administrohen, dhe nëse nuk ndodh madje me vërejtje eventuale. Kryetari i Trupit Gjykues, Musë Povata ka njoftuar se është shtyer për një datë tjetër gjykimi. Nesër do dihet data e saktë”, tha Gashi-Bytyqi në RTV Dukagjini.

Avokatja theksoi se Edmon Lajçi nga Ekspertiza e Klinikës Forenzike dhe Psikiatrike në Prishtinë ka qenë i vetëdijshëm për vrasjen e gruas, Gjyljeta Ukella

“Proces i rëndë pasi që ka të bëjë me një privim me dashje nga jeta, privim me paramendim pasi që fillimisht u pretendua se i njëjti ka pasur disa probleme shëndetësore në aspektin psikiatrik. Mirëpo ekspertiza e Klinikës Forenzike dhe Psikiatrike në Prishtinë ka dhënë vendimin se momentin kur është kryer vrasja, dm.th ka qenë e ruajtur vetëdija e tij dhe vet fakti se ka shkuar drejt në Policinë e Kosovës dhe kërkesa urgjente shkoni vraponi tek fëmija. Dhe provimi në ambientin e shtëpisë. Edhe Gjykata e Pejës dhe të tjera duhet të japin shembull që së paku me ndëshkueshmëri të ndikohet tek të tjerët, dhe të rezervohen që mos bëjnë vrasje brenda familjes”, tha Gashi-Bytyqi.