Vojvoda regjistron 100 paraqitje me Torinon, klubi i bën dhuratë të veçantë Mergim Vojvoda ka regjistruar plot 100 paraqitje me fanellën e skuadrës italiane, Torino. Klubi italian për këtë të arritur, i ka bërë një dhuratë futbollistit të Kosovës, duke i dhuruar një fanellë me mbiemrin e tij dhe numrin 100, shkruan lajmi.net. “100 paraqitjet në fanellën e Torinos për Vojvoda. Bravo Mergim” – ka shkruar Torino…