Vojvoda asiston në golin e Torinos – vazhdon forma e mirë e kosovarit

Mbrojtësi i kombëtares së Kosovës po përshtatet mjaft mirë në krahun e majtë të mbrojtjes te skuadra e Torino.

Gimi ka asistuar në minutën e 27’, në golin që e shënoi Singo, shkruan lajmi.net.

Mërgimi dribloi për mrekulli kundërshtarin e tij dhe më pas harkoi me të majtën.

Shikoni më poshtë asistimin e Mërgim Vojvodës./ Lajmi.net/

🇽🇰🇮🇹| VOJVODA ASSIST

Vojvoda has provided a beautiful assist to Singo to equalise the score in Sampdoria-Torino.

That’s his 3rd assist in Serie A this season 🔥pic.twitter.com/eogenvbHPS

