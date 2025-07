Trajneri i Liverpool thyen zemrat e të gjithëve me mesazhin për vdekjen e Diogo Jota

Trajneri i Liverpool, Arne Slot, ka publikuar një mesazh shumë emocionues për vdekjen e Diogo Jota dhe vëllait të tij.

Ja mesazhi i plotë i trajnerit holandez:

Çfarë të them? Çfarë mund të thotë dikush në një kohë si kjo, kur tronditja dhe dhimbja janë kaq të forta? Do të doja të kisha fjalët, por e di që nuk i kam.

E tëra që kam janë ndjenja që e di se shumë njerëz do t’i ndajnë për një person dhe një lojtar që e donim shumë dhe një familje për të cilën kujdesemi kaq shumë.

Mendimet e mia të para nuk janë ato të një trajneri futbolli. Ato janë për një baba, një bir, një vëlla dhe një xhaxha, të cilët i përkasin familjes së Diogos dhe Andre Silvas, të cilët kanë përjetuar një humbje kaq të paimagjinueshme.

Mesazhi im për ta është shumë i qartë – nuk do të ecni kurrë vetëm. Lojtarët, stafi, mbështetësit e Liverpool Football Club janë të gjithë me ju dhe nga ajo që kam parë sot, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për familjen më të gjerë të futbollit.

Kjo nuk është vetëm një përgjigje ndaj tragjedisë. Është gjithashtu një reagim ndaj mirësisë së njerëzve të përfshirë dhe respektit që kaq shumë njerëz kanë për djemtë si individë dhe për familjen në tërësi.

Për ne si klub, ndjesia e shokut është absolute. Diogo nuk ishte vetëm lojtari ynë. Ai ishte një i dashur për të gjithë ne. Ai ishte një shok skuadre, një koleg, një bashkëpunëtor dhe në të gjitha ato role ai ishte shumë i veçantë.

Mund të them shumë për atë që ai i solli ekipit tonë, por e vërteta është se të gjithë ata që e panë Diogon të luante e panë. Punë e palodhur, dëshirë, përkushtim, cilësi e shkëlqyer, gola. Thelbi i asaj që duhet të jetë një lojtar i Liverpoolit.

Kishte edhe pjesë që jo të gjithë arritën t’i shihnin. Personi që nuk kërkoi kurrë popullaritet, por e gjeti gjithsesi. Jo mik për dy persona, një mik për të gjithë. Dikush që i bënte të tjerët të ndiheshin mirë me veten vetëm duke qenë me ta. Një person që kujdesej shumë për familjen e tij.

Herën e fundit që folëm, e përgëzova Diogon për fitoren në Ligën e Kombeve dhe i urova fat për martesën e tij të ardhshme. Në shumë mënyra, ishte një verë ëndrrash për Diogon dhe familjen e tij, gjë që e bën edhe më të trishtueshme që mbaroi kështu.

Kur erdha për herë të parë në klub, një nga këngët e para që dëgjova ishte ajo që tifozët tanë këndojnë për Diogon. Nuk kisha punuar me të më parë, por e dija menjëherë se nëse tifozët e Liverpoolit, të cilët kanë parë kaq shumë lojtarë të shkëlqyer gjatë viteve, kishin një këngë kaq unike për Diogon, ai duhet të ketë cilësi të veçanta.

Që i kemi humbur ato cilësi në rrethana kaq të tmerrshme është diçka me të cilën ende nuk jemi pajtuar. Për këtë arsye, na duhet që të gjithë në klub të qëndrojnë së bashku dhe të jenë aty për njëri-tjetrin. Ia kemi borxh këtë Diogos, Andre Silvës, familjes së tyre më të gjerë dhe vetes sonë.

Ngushëllimet e mia shkojnë për gruan e Diogos, Rute, tre fëmijët e tyre të bukur dhe për prindërit e Diogos dhe Andre Silvës.

Kur të vijë koha e duhur, do të festojmë për Diogo Jotën, do të kujtojmë golat e tij dhe do të këndojmë këngën e tij. Për momentin, do ta kujtojmë si një qenie njerëzore unike dhe do të vajtojmë humbjen e tij. Ai nuk do të harrohet kurrë.

Emri i tij është Diogo.