Vlora Çitaku: VV po kërkon nga opozita të legjitimojë tendencat totalitare të Kurtit

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pas zhvillimet të fundit ku Lëvizja Vetëvendosje ka kandiduar Glauk Konjufcën për President. Çitaku tha se tashmë është e qartë se nga opozita po kërkohet pjesëmarrje vetëm për të legjitimuar tendencat totalitare të Albin Kurtit.

04/03/2026 19:10

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pas zhvillimet të fundit ku Lëvizja Vetëvendosje ka kandiduar Glauk Konjufcën për President.

Çitaku tha se tashmë është e qartë se nga opozita po kërkohet pjesëmarrje vetëm për të legjitimuar tendencat totalitare të Albin Kurtit.

“Tashmë është e qartë se nga opozita po kërkohet pjesëmarrje vetëm për të legjitimuar tendencat totalitare të A.K. Kuvendi nuk është arenë gare. Kuvendi është vendi ku duhet të ketë marrëveshje dhe konsensus, ku ndërtohet balanca demokratike e shtetit”.

“Fatkeqësisht, për A.K. këto nocione duket se janë të panjohura. Kur pushteti kërkohet pa kufij dhe pa dialog, demokracia kthehet në krizë. Kosova nuk e meriton këtë”, ka shkruar ajo në Facebook.

