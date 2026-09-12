Vjosa Osmani tregon se çfarë raportesh ka sot me Albin Kurtin
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur për marrëdhënien e saj me kryetarin e VV-së, Albin Kurti, duke pranuar se mes tyre vijojnë të ketë dallime, pavarësisht se së fundmi kanë arritur të bashkëpunojnë. E pyetur nëse marrëdhënia e saj me Kurtin ka ndryshuar, Osmani tha se dy palët kanë punuar së bashku për të…
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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur për marrëdhënien e saj me kryetarin e VV-së, Albin Kurti, duke pranuar se mes tyre vijojnë të ketë dallime, pavarësisht se së fundmi kanë arritur të bashkëpunojnë.
E pyetur nëse marrëdhënia e saj me Kurtin ka ndryshuar, Osmani tha se dy palët kanë punuar së bashku për të gjetur një president të përshtatshëm për vendin, por theksoi se dallimet mes tyre mbeten.
“Tani për tani sikur ne e dimë shumë mirë që jemi opozita dhe ai është në qeveri. Por në të njëjtën kohë, kohët e fundit kemi punuar së bashku për të gjetur një president të përshtatshëm për këtë vend dhe ia dolëm. Pra, kjo është një gjë në të cilën arritëm të punonim së bashku, në një mënyrë të mirë. Unë besoj fort gjithashtu në interesin dhe interesin afatgjatë të këtij vendi, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi dallime në kaq shumë çështje të tjera. Ato dallime mbeten, dhe kjo është arsyeja pse kemi vendosur të qëndrojmë në opozitë”, tha Osmani në “Inside Albania” në Euroneës Albania.
Sipas saj, pasiguria politike dhe institucionale po i shkakton Kosovës një dëm të jashtëzakonshëm, i cili në këtë pikë mund të jetë edhe i pariparueshëm.
“Në këtë pikë, është vërtet e pasigurt nëse do të kemi institucione apo jo, gjë që është për të ardhur keq. Për popullin e Kosovës, por edhe për interesat e Kosovës brenda vendit dhe ndërkombëtarisht, sepse dëmi është i jashtëzakonshëm. Në këtë pikë, duket sikur është gjithashtu i pariparueshëm”, u shpreh ajo.
Duke folur për shkaqet e ngërçit politik në Kosovë, Osmani tha se bëhet fjalë për një kombinim faktorësh, ndërsa solli si shembull modelin politik të ish-presidentit Ibrahim Rugova.
“Pavarësisht dallimeve të mëdha që kishte me kundërshtarët e tij politikë, ai gjithmonë dinte të ngrihej mbi veten e tij, mbi politikën partiake dhe gjithmonë të vendoste interesat e vendit të parat. Në atë kohë, veçanërisht menjëherë pas luftës, dallimet mes LDK-së dhe partive të tjera politike ishin thjesht të jashtëzakonshme, madje shumë më të mëdha se ato për të cilat po flasim tani. Por ai dinte t’i afronte njerëzit me njëri-tjetrin për interesin e vendit”, tha Osmani.
Ajo u tregua kritike edhe ndaj situatës aktuale politike, duke përmendur interesat personale, hakmarrjen dhe egon si disa prej problemeve.
“Pra, bëhet fjalë shumë për interesa personale, hakmarrje dhe ego. Po, shumë ego, kryesisht ego mashkullore, nëse mund ta shtoj, shumë ego. Dhe pastaj mungesa e gatishmërisë nga partia e parë për të kuptuar thjesht se bashkëpunimi, koalicionet, puna së bashku janë në interesin më të mirë të vendit, në të njëjtën mënyrë që e kuptonte Presidenti Rugova. Nëse do ta bënin këtë, do të ishte gjithashtu në të mirën e tyre. Por kjo mungesë mirëkuptimi nga ana e tyre është shumë për të ardhur keq”, përfundoi Osmani.
Vjosa Osmani pasi që nuk u propozua nga Albin Kurti për mandatin e dytë presidencial, kaloi në listën e LDK-së për t’u zgjedhur deputete e Kuvendit të Kosovës.