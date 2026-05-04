Vjedhjet në “Trepçë”: Tre punonjës pezullohen përkohësisht nga detyra

Lajme

04/05/2026 17:13

Tre punonjës së Ndërmarrjes “Trepça” janë larguar përkohësisht nga puna, pas disa raste të vjedhjeve që kanë ndodhur në ndërmarrje, dhe si pasojë janë shkaktuar dëme materiale, përfshirë kabllo elektrike, komponente dhe pjesë të trafove.

Kryeshefi Ekzekutiv, Faton Ahmeti, sipas njoftimit zyrtar, ka larguar përkohësisht nga puna, punonjësit M.U., K.K., dhe S.M.

Nga shqyrtimi i rasteve rezulton se ngjarjet kanë ndodhur gjatë kohës kur punonjësit në fjalë kanë qenë në ndërrim, duke bartur përgjegjësi për mbikëqyrjen dhe sigurinë e aseteve.

“Këto veprime përbëjnë shkelje të rëndë të detyrave të punës dhe cenim të disiplinës në vendin e punës”, thuhet në njoftim.

