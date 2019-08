Vizitës së Unikkatilit në Kosovë i erdhi fundi, falënderon të gjithë për përkrahjen

Unikkatil në muajin korrik pas lansimit të bashkëpunimit me Mozzik ‘Shqiptar’ kishte udhëtuar nga SHBA për në Kosovë për një qëllim pasor, takimin me fansat e tij, shkruan lajmi.net.

Ikona e repit shqiptar kishte filluar ‘turneun’ e koncerteve, me organizimin e parë të mbajtur në stadiumin ‘Adem Jashari’ në Mitrovicë për të vazhduar me disa koncerte në qytete tjera të Kosovës.

Gjatë kësaj periudhe ai kishte takuar edhe familjarët dhe miqtë e tij të cilët i falënderon për mikpritjen e bërë.

Me një postim të bërë në Instagram, reperi njoftoi se vizitës së tij i erdhi fundi dhe në fotografinë e publikuar ku shihet edhe Don Phenom la këtë shkrim

“Erdh fundi i vizitës për këtë herë. Faleminderit tonve për përkrahjen e madhe e faleminderit miqëve e familjarëve që jeni gjithmonë me mu! Me vjen keq për njerëzit e miqët e shumtë që nuk mujta me taku. Shihemi herën tjetër! Jena numero UNO!”. /Lajmi.net/