Viti i Ri arrin në Australi mes dhimbjesh për 15 viktimat e Bondit
Sidnei i Australisë e filloi vitin 2026 me një shfaqje fishekzjarrësh të mbajtur nën një prani të shtuar policore, disa javë pasi persona të armatosur vranë 15 persona në një aktivitet hebre në qytet.
Festimet vjetore të Vitit të Ri në Sidnei njihen globalisht për fishekzjarrët e tyre spektakolarë, me 40,000 efekte piroteknike që shtrihen shtatë km nëpër ndërtesa dhe barka përgjatë portit të tij, duke përfshirë Urën ikonike të Portit dhe Shtëpinë e Operas të qytetit.
Organizatorët mbajtën një minutë heshtje për viktimat e sulmit në orën 23:00 sipas kohës lokale.
“Pas një fundi tragjik të vitit për qytetin tonë, shpresojmë që nata e Vitit të Ri do të ofrojë një mundësi për t’u bashkuar dhe për të parë me shpresë një vit 2026 paqësor dhe të lumtur”, tha Kryetarja e Bashkisë së Sidneit, Clover Moore, përpara ngjarjes.
Babë e bir, të armatosur, dyshohet se kanë vrarë 15 persona në një ngjarje të Hanukkah më 14 dhjetor, të shtënat më të këqija masive në Australi në pothuajse tre dekada që tronditën kombin dhe ngjallën frikën e rritjes së antisemitizmit në vend.
Festimet tradicionale të Krishtlindjeve në Bondi u heshtën këtë vit dhe disa ngjarje të Vitit të Ri të planifikuara atje u anuluan.
Rreth 3,000 policë, disa me armë të gjata, u vendosën në qytet gjatë festimeve kryesore të Vitit të Ri, të cilat zakonisht tërheqin mbi një milion festues.
“Duhet të tregojmë sfidë përballë këtij krimi të tmerrshëm dhe të themi se nuk do të na trembë ky lloj terrorizmi dhe nuk do ta ndryshojmë mënyrën se si jetojmë jetën tonë në qytetin tonë të bukur”, tha të mërkurën kryeministri i Uellsit të Ri Jugor, Chris Minns.