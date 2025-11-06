Vikendi i “zjarrtë” në Superligë, këto ndeshje zhvillohen në javën e 13-të
Federata e Futbollit të Kosovës ka publikuar orarin për javën e 13-të në Superligë.
Nga dy ndeshje, zhvillohen të shtunën dhe të dielën.
Drenica e pret Ballkanin në “Bajram Aliu”, kurse Llapi e pret Prishtinën e Re në “Zahir Pajaziti”, të dyja ndeshjet zhvillohen nga ora 13:00.
Të dielën, Malisheva e pret Gjilanin në “Liman Gegaj” dhe Ferizaj e pret Dukagjinin në “Stadiumin e qytetit”. Të dy ndeshjet zhvillohen nga ora 13:00.
Kujtojmë se ndeshja mes Dritës dhe Prishtinës që ishte e paraparë të zhvillohet të hënën është shtyrë.