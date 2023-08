Videot e gjuajtjes me armë u shfaqën në rrjetet sociale, arrestohen dy të dyshuar

Pas publikimeve në media të video-incizimeve, nё të cilat shihen dy qytetarë tё cilët ishin duke shtёnё me armё zjarri nё njё aheng, njësitet relevante tё Stacionit Policor nё Istog kanë arrestuar dy të dyshuarit nё vendin e ngjarjes.

Nё vendin e ngjarjёs janё arrestuar tё dyshuarit, L.M. i lindur me 1999 dhe D.O. i lindur me 1994. Ndёrsa gjatё bastisjes e cila ёshtё kryer me pëlqimin e personave tё dyshuar janё gjetur dhe sekuestruar: Njё (1) Armё e gjatё AK-47, dy (2) karikator tё AK-47, njё (1) Armё pistoletё (me gas) Gap cal: 9mm dhe njё (1) karikator i sё njejtёs armё”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Siç njofton policia pёr rastin ёshtё njoftuar Prokurori i shtetit, pas intervistimit nga hetuesit me vendim tё Prokurorit i dyshuari nr.1 ёshtё dёrguar nё mbajtje pёr 48- orё, ndёrsa i dyshuari nr.2 ёshtё liruar, rasti cilësohet “Mbajtje nё posedim, kontroll tё paautorizuar tё armeve” dhe “ përdorim i armёs apo mjeteve tё rrezikshme.