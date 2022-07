Vidal arrin në Brazil – gati për t’u zyrtarizuar te Flamengo

Lojtari shkëputi bashkëpunimin e tij me Interin, anipse kishte edhe një vit kontratë me ta, transmeton lajmi.net.

Minutazha jo shumë e madhe e detyroi kilianin që të kërkojë skuadër të re, pasi për një kohë të gjatë nuk kishte vend në 11-shën startuese te “Zikaltrit”.

🚨 Arturo Vidal has arrived in Brazil to complete his move to Flamengo from Inter. 🇨🇱

He will complete his medical this week.

(🎥 @raflamello81 / @FabrizioRomano) pic.twitter.com/SM1xNJsdjX

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 6, 2022