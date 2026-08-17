Veturat ndeshen ballë për ballë – Pamje të rënda nga momenti i aksidentit me fatalitet në Podujevë
Në Surkish të Podujevës mbrëmë ka ndodhur një aksident trafiku ku dy vetura janë ndeshur ballë për ballë me njëra tjetrën. Për pasojë kanë humbur jetën dy vëllezër, Hajdar dhe Bujar Matarova. Indeksonline ka siguruar pamjet e momentit tragjik kur veturat godasin njëra tjetrën në përballje direkte.
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Në Surkish të Podujevës mbrëmë ka ndodhur një aksident trafiku ku dy vetura janë ndeshur ballë për ballë me njëra tjetrën.
Për pasojë kanë humbur jetën dy vëllezër, Hajdar dhe Bujar Matarova.
Indeksonline ka siguruar pamjet e momentit tragjik kur veturat godasin njëra tjetrën në përballje direkte.