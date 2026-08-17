Veturat ndeshen ballë për ballë – Pamje të rënda nga momenti i aksidentit me fatalitet në Podujevë

Në Surkish të Podujevës mbrëmë ka ndodhur një aksident trafiku ku dy vetura janë ndeshur ballë për ballë me njëra tjetrën. Për pasojë kanë humbur jetën dy vëllezër, Hajdar dhe Bujar Matarova.   Indeksonline ka siguruar pamjet e momentit tragjik kur veturat godasin njëra tjetrën në përballje direkte.  

Lajme

17/08/2026 16:50

Në Surkish të Podujevës mbrëmë ka ndodhur një aksident trafiku ku dy vetura janë ndeshur ballë për ballë me njëra tjetrën.

Për pasojë kanë humbur jetën dy vëllezër, Hajdar dhe Bujar Matarova.

 

Indeksonline ka siguruar pamjet e momentit tragjik kur veturat godasin njëra tjetrën në përballje direkte.

 

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2026

Nga komunat te shteti: Kush do t’i zotërojë pronat publike?

August 17, 2026

Përpjekjet në Ngushticën e Hormuzit, Trump kërcënon Omanin: Nëse na del...

August 17, 2026

Pesë vjet pas marrjes së pushtetit nga talibanët, të rinjtë afganë...

August 16, 2026

Reshjet e dendura godasin Spanjën, dy gra humbin jetën

August 12, 2026

S’ki nevojë me prit hallën, dajën as asnjë familjar- produktet e...

August 5, 2026

Zuckerberg i kërkon falje Indisë për përmbajtjet abuzive në Meta

Lajme të fundit

Nga komunat te shteti: Kush do t’i zotërojë pronat publike?

Ish-deputeti i VV-së: S’mund të arsyetohet mbajtja peng...

Andin Hoti: Na thonin se ura s’bëhet, bëhet-bëhet

Sulm kibernetik në ueb-faqen Konsumatori