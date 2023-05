Vetëm Casemiro mund t’i kthej fjalën Bruno Fernandesit, momenti kur e çorton futbollistin e Manchester Unitedit

Një video në rrjetet sociale ka marrë shumë vëmendje, ku shihet mesfushori brazilian, Casemiro duke i kërkuar shpjegim kapitenit të Manchester Unitedit, Bruno Fernandes, shkruan Lajmi.net

Ishte minuta e fundit, ku futbollisti portugez rrezikoi shumë me një top të gjatë në vend se ta kontrollonte lojën dhe të iknin minutat.

Për këtë rast, Casmiro iu afrua lojtarit pas ndeshjes dhe e pyeste pse e mori këtë vendim.

Duket se veç Casemiro mund t’i kthej fjalën lojtarit portugez, i cili është shumë i zhurmshëm gjatë ndeshjeve.

Skuadra e Manchester Unitedit pas fitores së djeshme në “Old Trafford” shkon në kuotën e 63 pikëve në pozitën e katërt./Lajmi.net/

Casemiro holding Bruno accountable for stupidly losing the ball with 20 seconds left, we almost conceded at the death because of it. Elite MENTALITY!!! pic.twitter.com/A2gnxPHm5l

— Responsible Father of Three!!! 🇿🇦 (@AndileMlondo) April 30, 2023