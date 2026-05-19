Hamza nga Vushtrria: PDK e gatshme dhe e mobilizuar për ndryshimin që kërkon Kosova
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza ka deklaruar se strukturat e PDK-së janë të gatshme dhe të mobilizuara për zgjedhjet e 7 qershorit dhe për sjelljen e ndryshimit në vend. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hamza tha se mobilizimi i strukturave të PDK-së po shihet në çdo komunë…
Lajme
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza ka deklaruar se strukturat e PDK-së janë të gatshme dhe të mobilizuara për zgjedhjet e 7 qershorit dhe për sjelljen e ndryshimit në vend.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hamza tha se mobilizimi i strukturave të PDK-së po shihet në çdo komunë të Kosovës, duke përmendur edhe tubimin e mbrëmshëm në Vushtrri.
“Strukturat tona janë të gatshme dhe të mobilizuara. Sikur sonte në Vushtrri, ashtu edhe në çdo komunë tjetër, jemi të bashkuar dhe të vendosur për ta sjellë ndryshimin që kërkon Kosova”, ka shkruar Hamza.
Ai ka theksuar se me qeverinë e ardhshme të PDK-së, krizat do t’i takojnë së kaluarës, ndërsa vendi do të hyjë në një etapë të re zhvillimi, stabiliteti dhe mirëqenieje për qytetarët.