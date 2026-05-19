“Frizerkë” – Meliza Haradinaj i reagon Konjufcës ndaj asaj që tha për Osmanin: Gjuhë përçarëse, e dëmton seriozisht imazhin e shtetit

Ish-këshilltarja e Presidentes Vjosa Osmani, Meliza Haradinaj ka reaguar në lidhje me termin që ministri në detyrë i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca ka përdorur për Osmanin. “Kur jemi te frizerka”, ka thënë Konjufca në një tubim me qytetarët për Osmanin. E gjuhën e tij, Haradinaj e ka quajtur “përçarëse” që tenton denigrimin e Osmanit.…

Lajme

19/05/2026 20:06

Ish-këshilltarja e Presidentes Vjosa Osmani, Meliza Haradinaj ka reaguar në lidhje me termin që ministri në detyrë i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca ka përdorur për Osmanin.

“Kur jemi te frizerka”, ka thënë Konjufca në një tubim me qytetarët për Osmanin.

E gjuhën e tij, Haradinaj e ka quajtur “përçarëse” që tenton denigrimin e Osmanit.

“Shihni nivelin e përfaqësimit të Ministrit të Jashtëm Konjufca. Në vend që të fokusohet në diplomaci dhe në përfaqësimin dinjitoz të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ai përdor një gjuhë përçarëse me tentim denigrimi ndaj Presidentes Osmani. Kjo nuk i shërben institucioneve dhe dëmton seriozisht imazhin e shtetit. Këta njerëz nuk e meritojnë besimin që u është dhënë nga qytetarët. Për faqe të zezë”, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

May 19, 2026

Uran Ismaili: Pacientët e onkologjisë po detyrohen t’i blejnë vetë barnat...

May 19, 2026

Hamza: Zgjedhjet ishin të panevojshme por i solli Kurti me qëllim...

May 19, 2026

Lushaku i reagon Konjufcës për ofendimin ndaj Osmanit: Gjuhë nënçmuese që...

May 19, 2026

​Shembet ndërtesa në Gjermani, ekipet kërkojnë për tre të mbijetuarit nën...

May 19, 2026

Shpërthimi i Ebolës, ShBA me paralajmërim udhëtimi për tri vende afrikane

May 19, 2026

Decathlon TANI online

Lajme të fundit

Uran Ismaili: Pacientët e onkologjisë po detyrohen t’i...

Hamza: Zgjedhjet ishin të panevojshme por i solli...

Lushaku i reagon Konjufcës për ofendimin ndaj Osmanit:...

​Shembet ndërtesa në Gjermani, ekipet kërkojnë për tre...