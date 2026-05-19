“Frizerkë” – Meliza Haradinaj i reagon Konjufcës ndaj asaj që tha për Osmanin: Gjuhë përçarëse, e dëmton seriozisht imazhin e shtetit
Ish-këshilltarja e Presidentes Vjosa Osmani, Meliza Haradinaj ka reaguar në lidhje me termin që ministri në detyrë i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca ka përdorur për Osmanin. “Kur jemi te frizerka”, ka thënë Konjufca në një tubim me qytetarët për Osmanin. E gjuhën e tij, Haradinaj e ka quajtur “përçarëse” që tenton denigrimin e Osmanit.…
“Shihni nivelin e përfaqësimit të Ministrit të Jashtëm Konjufca. Në vend që të fokusohet në diplomaci dhe në përfaqësimin dinjitoz të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ai përdor një gjuhë përçarëse me tentim denigrimi ndaj Presidentes Osmani. Kjo nuk i shërben institucioneve dhe dëmton seriozisht imazhin e shtetit. Këta njerëz nuk e meritojnë besimin që u është dhënë nga qytetarët. Për faqe të zezë”, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: