Vetaksident me motoçikletë në Pejë, lëndohen dy persona

03/05/2026 19:48

Një vetaksident me motoçikletë ka ndodhur sot rreth orës 17:10 në rrugen ‘ Perandori Justinian’ në Pejë

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Pejës, Driton Rugova, ku njoftoj se dy persona kanë mbetur të lënduar.

Rugova njoftoj se njëri nga të lënduarit është dërguar në QKUK për trajtim.

“Sot rreth orës 17:10, Policia është njoftuar për nje vetaksident me motoçikletë i cili ka ndodhur në rrugen ‘ Perandori Justinian’ në Pejë, si pasojë 2 persona kanë pësuar lendime trupore, të njejtit janë dërguar ne spitalin Rajonal në Pejë për tretman mjekësor, ndërsa njëri nga të lenduarit për shkak të natyrës së lendimeve është dërguar ne QKUK-Prishtinë”, ka thënë Rugova

