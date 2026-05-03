Presidenti i Armenisë njofton për takimin me Kurtin në margjina të Samitit të EPC: Nënvizuam rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimt

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po merr pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Europian. Ai është takuar me presidentin e Armenisë, Nikol Pashinyan, në marzhinat e këtij samiti. Armenia akoma nuk e ka njohur Kosovën si shtret të pavarur. E presidenti i saj ka shkruar në “X’ se ka folur me Kurtin për rëndësinë e…

03/05/2026 20:49

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po merr pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Europian.

Ai është takuar me presidentin e Armenisë, Nikol Pashinyan, në marzhinat e këtij samiti.

Armenia akoma nuk e ka njohur Kosovën si shtret të pavarur.

E presidenti i saj ka shkruar në “X’ se ka folur me Kurtin për rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit.

“Në kuadër të takimit të EPCArmenia pata kënaqësinë të takohesha me kryeministrin Albin Kurti. Shkëmbyem pikëpamje mbi axhendën e EPC-së, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit”, ka shkruar ai

