Verma: Kënaqësi të takohem me Osmanin, mbetemi të përkushtuar për avancimin e integrimit të plotë euroatlantik të Kosovës Zëvendëssekretari amerikan i Shtetit për Menaxhim dhe Burime, Richard R. Verma, është deklaruar në rrjetin social ‘‘X’’, për takimin që ai ka zhvilluar me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, ku ka thënë ndër tjerash se takimi me të ka qenë ‘‘kënaqësi’’. Ai ka theksuar se me Osmanin kanë rënë dakord për të krijuar Dialogun Strategjik…