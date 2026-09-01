Vendoset “Ora e pritjes” edhe në Mitrovicë për krerët e UÇK-së
Në sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë ka filluar grumbullimi i anëtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe qytetarëve. Sonte, në këtë shesh do të vendoset “Ora e pritjes”, për krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Aktgjykimi për krerët e UÇK-së pritet të shpallet më 16 shtator. Platforma “Liria ka Emër” ka vendosur më 22…
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Në sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë ka filluar grumbullimi i anëtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe qytetarëve. Sonte, në këtë shesh do të vendoset “Ora e pritjes”, për krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Aktgjykimi për krerët e UÇK-së pritet të shpallet më 16 shtator.
Platforma “Liria ka Emër” ka vendosur më 22 gusht në Prishtinë “Orën e Pritjes”, përmes së cilës ka nisur numërimi mbrapsht deri më 16 shtator, datë kur pritet të shpallet vendimi final për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë.