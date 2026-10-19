Vëllai i Zahir Pajazitit flet për pasionet e heroit, tregon se këndonte dhe luante futboll

Bajram Pajaziti, vëllai i heroit Zahir Pajaziti, ka folur për pasionet e këtij të fundit. Ai ka treguar se Zahiri e ka dashur shumë leximin, por një vend të veçantë në jetën e tij e ka pasur edhe muzika. “Leximin e ka dashur shumë, por muzikën në veçanti. Ka kënduar Zahiri shumë. Fillimisht muzikë folklorike,…

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19/10/2026 23:09

Bajram Pajaziti, vëllai i heroit Zahir Pajaziti, ka folur për pasionet e këtij të fundit.

Ai ka treguar se Zahiri e ka dashur shumë leximin, por një vend të veçantë në jetën e tij e ka pasur edhe muzika.

Leximin e ka dashur shumë, por muzikën në veçanti. Ka kënduar Zahiri shumë. Fillimisht muzikë folklorike, pastaj, duke u rritur, ka filluar popullorja”, ka rrëfyer Bajram Pajaziti.

Ai ka përmendur edhe disa prej artistëve që dëgjoheshin në kohën kur Zahiri ishte i ri, duke veçuar emra të njohur të muzikës shqipe, si Nexhmije Pagarusha, Ismet Peja dhe Esat Bicuri.

Përveç leximit dhe muzikës, Bajram Pajaziti ka treguar se Zahiri ka qenë i apasionuar edhe pas futbollit, të cilin e ka luajtur shumë./klankosova

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