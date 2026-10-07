Vela: Kushtetuesja mund ta përdor si analogji për Presidenten ligjin për zgjedhjet, atyre në radhë u lejohet votimi edhe pas 19:00

Ish-zyrtari i Presidencës së Kosovës, Blerim Vela, përmes një reagimi në “X” ka komentuar procesin e zgjedhjes së Justina Shirokës në krye të shtetit dhe faktin që për disa minuta kishte tejkaluar mesnatën e 6 tetorit. Sipas Velës, Kushtetuesja mund t’i referohet Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme ku votuesit që ndodhen në radhë për të…

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07/10/2026 18:08

Ish-zyrtari i Presidencës së Kosovës, Blerim Vela, përmes një reagimi në “X” ka komentuar procesin e zgjedhjes së Justina Shirokës në krye të shtetit dhe faktin që për disa minuta kishte tejkaluar mesnatën e 6 tetorit.

Sipas Velës, Kushtetuesja mund t’i referohet Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme ku votuesit që ndodhen në radhë për të votuar, lejohen që të kryejnë procesin edhe pas orës 19:00 kur zyrtarisht mbyllen vendvotimet.

“Lidhur me zgjedhjen e Presidentes, Gjykata Kushtetuese mund t’i referohet për analogji nenit 88 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili lejon votuesit që, në momentin e mbylljes së vendvotimeve në orën 19, ndodhen në radhë të ushtrojnë të drejtën e votës edhe pas kësaj ore

Kjo normë mund të ofrojë mbulesën e nevojshme për të arsyetuar lejimin e futjes së fletevotimeve në kuti nga deputetët që prisnin në radhë edhe pas mesnatës me rastin e zgjedhjes së Presidentes së re në Kuvend”, ka shkruar Vela.

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