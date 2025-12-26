Vdes trajneri i njohur francez

Ish-trajneri i Olympique Marseille dhe i Kombëtares së Bregut të Fildishtë, Jean-Louis Gasset, ka vdekur në moshën 72-vjeçare këtë të premte në mëngjes, ka njoftuar klubi i Montpellier. Djali i themeluesit të Montpellier HSC, Bernard Gasset, ishte një figurë e dashur dhe e respektuar në futbollin francez. Gasset, ish-mesfushor që e kaloi të gjithë karrierën…

Sport

26/12/2025 16:17

Ish-trajneri i Olympique Marseille dhe i Kombëtares së Bregut të Fildishtë, Jean-Louis Gasset, ka vdekur në moshën 72-vjeçare këtë të premte në mëngjes, ka njoftuar klubi i Montpellier.

Djali i themeluesit të Montpellier HSC, Bernard Gasset, ishte një figurë e dashur dhe e respektuar në futbollin francez. Gasset, ish-mesfushor që e kaloi të gjithë karrierën si lojtar te Montpellier, u bë i njohur si ndihmës-trajner i Laurent Blanc te Bordeaux, te Kombëtarja e Francës dhe te PSG.

Blanc dhe Gasset ndërpritën bashkëpunimin në vitin 2016, kur PSG i shkarkoi të dy. Më pas, Gasset hodhi hapin e radhës për t’u bërë trajner kryesor. Ai drejtoi Montpellier, Saint-Etienne, Kombëtaren e Bregut të Fildishtë dhe Olympique de Marseille.

“Les Phoceens” e emëruan atë si zëvendësues të Gennaro Gattusos dy vjet më parë. Pas skadimit të kontratës së tij në vitin 2024, OM nënshkroi me Roberto De Zerbin.

Gjatë sezonit 2024-2025, ai u rikthye sërish te Montpellier, por nuk arriti ta shpëtonte “La Paillade” nga rënia në kategorinë e dytë. Së fundmi, ai punoi si analist për Ligue 1+, kanalin televiziv zyrtar të Ligue 1.

Artikuj të ngjashëm

December 26, 2025

Adnan Januzaj po stërvitet në Dubai, gati për tu rikthyer në formë

December 26, 2025

Viti 2026 do të filloj me zgjedhje në Federatën e Futbollit të Kosovës

December 26, 2025

Djali i Sylvinhos, vishet me fanellën e Serbisë para tij

December 25, 2025

Ekipet e Arabisë Saudite e kthejnë vëmendjen drejt superyllit të Barcelonës

December 25, 2025

Granit Xhaka: Kur Alonso futej në zhveshtore, të gjithë mbyllnim gojën...

December 25, 2025

MLS tërheq vëmendjen, kampionati i gjashtë më i mirë në botë

Lajme të fundit

PZAP dënon LVV-në me 6 mijë euro për...

KFOR-i finlandez kryen stërvitjen MEDEVAC

Adnan Januzaj po stërvitet në Dubai, gati për tu rikthyer në formë

Mbi 18 mijë votues nga Zvicra për zgjedhjet në Kosovë