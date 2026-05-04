Rrahje mes disa personave në Prishtinë, tre të arrestuar
Një rrahje mes disa personave ka ndodhur të dielën në Prishtinë, rreth orës 16:30.
Policia njofton se ka arrestuar tre meshkuj, pasi të njëjtit dyshohet se janë përfshirë në një përleshje fizike mes vete. Si pasojë, të dyshuarit kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor.
Me vendim të prokurorit, të njëjtit janë dërguar në mbajtje.