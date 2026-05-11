Vdes në moshë të re sekretari i përgjithshëm i AAK-së në Deçan

11/05/2026 08:20

Ka ndërruar jetë papritmas dhe në moshë të hershme Rifat Stojkaj, drejtor i Bujqësisë në Deçan.

Sipas informacioneve të para bëhet e ditur se Stojkaj humbi jetën tragjikisht në një aksident me veturë.

Gjithashtu kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj ka njoftuar për vdekjen tragjike të drejtorit në Komunën e Deçanit, Rifat Stojkaj.

Haradinaj është shprehur i pikëlluar për ndarjen nga jeta të sekretarit të përgjithshëm të partisë dega në Deçan, Rifat Stojkaj.

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se Stojkaj ishte pjesë e rëndësishme e Aleancës.

“Gjithmonë i gatshëm për punë, korrekt e i afërt me njerëzit. Do ta kujtojmë për urtësinë, besnikërinë dhe kontributin që dha ndër vite. Në këto momente të vështira, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Stojkaj, miqve dhe gjithë bashkëpunëtorëve tanë. U prehtë në paqe!”, ka shkruar ai./Lajmi.net/

