Vdekja tragjike e nxënësit në Ferizaj, Aliu shpreh ngushëllime familjes: Dhembja është e rëndë
Agim Aliu, ka reaguar lidhur me ngjarjen tragjike që ka ndodhur në Ferizaj, ku një nxënës ka vdekur sot, pasi që i njëjti ka pësuar arrest kardiak. Aliu, ka thënë se pesha e dhembjes është e rëndë, dhe se, fjalët janë të vogla për të shprehur pikëllimin e dhembjen e madhe. Postimi: Tronditës lajmi për…
Postimi:
Tronditës lajmi për ndarjen nga jeta të nxënësit të Gjimnazit “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj. Një jetë krejt në fillet e saj që u shua në lulëzimin e saj. Sa e rëndë pesha e dhembjes, fjalë që janë të vogla për të shprehur pikëllimin e dhembjen e madhe.
Zoti e mëshiroftë shpirtin e tij!
Zoti i dhëntë forcë familjes së tij!
Ngushëllime familjes, mësimdhënësve, nxënësve e bashkëmoshatarëve të tij!