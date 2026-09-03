Vdekja tragjike e Laurent Krasniqit, Daut Haradinaj: E pata bashkëpuntor një kohë, ishte njeri punëtor e i dashur me të gjithë

Zyrtari i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes tragjike të punonjësit të medias dhe personazhit të rrjeteve sociale, Laurent Krasniqi. Haradinaj ka thënë se për një kohë e ka pasur bashkëpunëtor dhe e mban mend si punëtor dhe njeri të dashur me të gjithë. Ai ka ngushëlluar familjen Krasniqi, shokët dhe të gjithë ata…

Lajme

03/09/2026 14:40

Zyrtari i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes tragjike të punonjësit të medias dhe personazhit të rrjeteve sociale, Laurent Krasniqi.

Haradinaj ka thënë se për një kohë e ka pasur bashkëpunëtor dhe e mban mend si punëtor dhe njeri të dashur me të gjithë.

Ai ka ngushëlluar familjen Krasniqi, shokët dhe të gjithë ata që e kanë njohur.

“Ndarja nga jeta e Laurentit na mërziti të gjithëve. Për një kohë pata rastin ta kem bashkëpunëtor, ku e njoha nga afër si një djalë të ri, punëtor serioz dhe të përkushtuar në punë, por mbi të gjitha si njeri i dashur me të gjithë.

Shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Krasniqi, shokëve dhe të gjithë atyre që e njohën nga afër.

I përjetshëm kujtimi për ty, Laurent!”, ka shkruar Haradinaj

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2026

Mustafa: 6 deputetët e LDK-së janë njerëz që s’i bën rrotë askush

September 3, 2026

Arrestohet një i dyshuar për krime lufte në Zubin Potok

September 3, 2026

Arrestohet një person në Klinë, shtiu me armë nga automjeti dhe...

September 3, 2026

Trump: Jemi gati të godasim sërish Iranin

September 2, 2026

Zvicra planifikon të rrisë numrin e ushtarëve në KFOR

September 2, 2026

Incident në ngushticën e Hormuzit: Dy tankerë godasin mina gjatë lundrimit,...

Lajme të fundit

Mustafa: 6 deputetët e LDK-së janë njerëz që s’i bën rrotë askush

Arrestohet një i dyshuar për krime lufte në Zubin Potok

Arrestohet një person në Klinë, shtiu me armë...

Ermal Sadiku: 1,500 euro rrogë me dy seanca është keq, thirreni Kuvendin