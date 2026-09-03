Vdekja tragjike e Laurent Krasniqit, Daut Haradinaj: E pata bashkëpuntor një kohë, ishte njeri punëtor e i dashur me të gjithë
Zyrtari i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes tragjike të punonjësit të medias dhe personazhit të rrjeteve sociale, Laurent Krasniqi. Haradinaj ka thënë se për një kohë e ka pasur bashkëpunëtor dhe e mban mend si punëtor dhe njeri të dashur me të gjithë. Ai ka ngushëlluar familjen Krasniqi, shokët dhe të gjithë ata…
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Zyrtari i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes tragjike të punonjësit të medias dhe personazhit të rrjeteve sociale, Laurent Krasniqi.
Haradinaj ka thënë se për një kohë e ka pasur bashkëpunëtor dhe e mban mend si punëtor dhe njeri të dashur me të gjithë.
Ai ka ngushëlluar familjen Krasniqi, shokët dhe të gjithë ata që e kanë njohur.
“Ndarja nga jeta e Laurentit na mërziti të gjithëve. Për një kohë pata rastin ta kem bashkëpunëtor, ku e njoha nga afër si një djalë të ri, punëtor serioz dhe të përkushtuar në punë, por mbi të gjitha si njeri i dashur me të gjithë.
Shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Krasniqi, shokëve dhe të gjithë atyre që e njohën nga afër.
I përjetshëm kujtimi për ty, Laurent!”, ka shkruar Haradinaj