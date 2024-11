​Vazhdojnë përgatitjet e “Dardanëve” për sfidën me Rumaninë Përballja me Rumaninë do të jetë vendimtarë për Kosovën në kuadër të Ligës së Kombeve. Përgatitjet e “Dardanëve” për këtë ballafaqim nisën të hënën me stërvitjen e parë që u zhvillua në stadiumin “Fadil Vokrri”. “Dardanët” po përgatiten me përkushtim e entuziazëm për dy sfidat e ardhshme kundër Rumanisë dhe Lituanisë në UEFA Nations League,…