Varroset në Prekaz të Epërm, Sinan Dauti, figuronte i zhdukur gjatë luftës
Sot më 18.04.2026 në ora 13:30, në Prekaz të Epërm, në varrezat e lagjes Bregaj, është organizuar ceremonia e rivarrimit të Sinan Dautit, i zhdukur gjatë luftës. Sinan Dauti me 12 prill 1999 ishte plagosur rëndë nga forcat serbe dhe dy ditë më pas ndërroi jetë në Mitrovicë, si pasojë e plagëve. Gjatë këtyre viteve…
Lajme
Gjatë këtyre viteve familja nuk kishte asnjë informacion për fatin dhe vendndodhjen e tij.