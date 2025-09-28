Vance: Është koha që Rusia të flasë seriozisht për paqen
Bota
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance të dielën ia atribuoi ndryshimin e fundit të qëndrimit të presidentit Donald Trump ndaj luftës ruso-ukrainase, humbjes së jetëve njerëzore dhe ndikimit në ekonominë e Rusisë.
“Ekonomia ruse është në rrëmujë. Rusët nuk po fitojnë shumë në fushën e betejës. Është qartësisht koha që ata të dëgjojnë lutjen e tij të zjarrtë që të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të flasin seriozisht për paqen”, tha Vance në një intervistë me Martha MacCallum të Fox News që u transmetua në “Fox News Sunday”.
“Mendoj se ajo që ka ndryshuar është realiteti në terren, me rusët që vrasin shumë njerëz dhe humbasin shumë njerëz dhe ata nuk kanë shumë për të treguar për këtë”, shtoi ai.
Gjatë një konference për shtyp me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, Trump tha se aleatët e NATO-s duhet të rrëzojnë aeroplanët rusë që shkelin hapësirën e tyre ajrore.
Ai tha gjithashtu se SHBA-të do të vazhdojnë të furnizojnë me armë NATO-n “që NATO të bëjë çfarë të dojë me ta”.
Pastaj, Trump pohoi se Ukraina jo vetëm që mund ta fitojë luftën kundër Rusisë, por edhe të rimarrë territorin e humbur.
Besimi i presidentit në Ukrainë është shumë i ndryshëm nga deklaratat e tij të mëparshme, se Ukraina nuk mund ta fitonte luftën dhe duhet t’ia lëshonte territorin e humbur Rusisë.