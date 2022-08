Valverde: David Alaba ka qenë lideri ynë që nga dita kur ai mbërriti Federico Valverde ka folur në lidhje me bashkëlojtarin e tij, David Alaba. Vitin e kaluar me largimin e Sergio Ramos dhe Raphael Varane Real Madridi transferoi si lojtar të lirë Alaban. Si një lojtar me përvojë të madhe te Bayern Munich, atij nuk iu desh kohë të ambientohej me ekipin e tij të ri, transmeton…