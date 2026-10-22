Pse nuk u pastruan në dhomat e zhveshjes lojtarët e Dortmundit? Zbulohet arsyeja
Borussia Dortmund nuk i përdori dushet e stadiumit pas ndeshjes ndaj Sabah FK, të cilën e fitoi me rezultat 1:2. Sipas raportimit të mediumit gjerman “BILD Sport”, vendimi erdhi si masë paraprake për shkak të shqetësimeve për praninë e mundshme të baktereve “Legionella” në sistemin e furnizimit me ujë. Për këtë arsye, futbollistët e skuadrës…
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Borussia Dortmund nuk i përdori dushet e stadiumit pas ndeshjes ndaj Sabah FK, të cilën e fitoi me rezultat 1:2.
Sipas raportimit të mediumit gjerman “BILD Sport”, vendimi erdhi si masë paraprake për shkak të shqetësimeve për praninë e mundshme të baktereve “Legionella” në sistemin e furnizimit me ujë.
Për këtë arsye, futbollistët e skuadrës gjermane u pastruan në hotelin ku ishte akomoduar ekipi, në vend që t’i përdornin ambientet e stadiumit.
Kujtojmë që skuadra e Sabah FK nga Azerbajxhani po luan për herë të parë në histori në kompeticionin e UEFA Champions League.