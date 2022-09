Uzuni: Tifozët kanë të drejtë që reagojnë, është fat i keq që na ndjek

Shqipëria mori një barazim zhgënjyes përballë Islandës në minutën e fundit. Në një prononcim për “Super Sport”, sulmuesi i Kombëtares, Myrto Uzuni, nuk e fshehu zhgënjimin për këtë përballje.

“E nisëm lojën shumë mirë. Ata ngelën me 10 lojtarë shumë herët, shënuam gol shumë herët. Duhet të shënonim golin e dytë sa më shpejt. Nuk e di çfarë është ky fat që na ndjek në minutat e fundit.

E kishim detyrim të fitonim për fanellën, për tifozët. Por ky fat i keq vazhdon të na ndjekë”, tha fillimisht ai, shkruan Panorama Sport

Normal që nuk ndihemi mirë. Ata kanë të drejtë, sepse lanë punët e tyre dhe erdhën për ne. Ne duhet të shënonim të dytin dhe t’i kënaqnim ata.

Ishim me 11 lojtarë. Kur doli lojtari jonë që ngelëm me 10 lojtarë. Më shumë përqendrim në minutat e fundit do të na bënte ta evitonim golin”, u shpreh Uzuni. /Lajmi.net/