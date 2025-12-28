“Urime Qeveria Kurti III”- Taulant Kelmendi shfaqet papritmas nga Peja, e shpall fitoren e Vetëvendosjes
Kandidati për deputet nga radhët e Vetëvendosje, Taulant Kelmendi është deklaruar para mediave.
Madje ai u lajmërua nga qyteti i Pejës, duke e “shpallur” fitoren e Vetëvendosjes. Pra dikush që ka humbur zgjedhjet lokale, u lajmërua dhe foli në emër të Vetëvendosjes.
“Urojmë që opozita gjatë 4 viteve të ardhshëm të reflektohet brenda e pastaj të reflektojë jashtë”, deklaroi Kelmendi, transmeton lajmi.net.
Ai gjithashtu e uroj Qeverinë Kurti III.
“Neve do ta na kenë këtu duke qeverisur për të mirën e qytetarëve, urime qeveria Kurti III”.
Ai u kap pak edhe me analistë e mediat..Lajmi.net/