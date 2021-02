Ish-Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, përmes një videoje të shkurtër ka prezantuar pakon e tij mbështetëse për qytetarët e infektuar me Covid.

Ai ka thënë se çdo qytetar i infektuar me Covid do të ketë një pako mbështetëse financiare me nga 250 euro.

Këto të holla, sipas tij, qytetarët do të mund t’i përdorin për barna dhe analiza.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Ismaili ka thënë se është detyrë e shtetit që tu gjendet pranë qytetarëve në momentet e tyre më të vështira.