Ulutas vizitë në Bruksel, Shekerinska: NATO është fuqimisht e përkushtuar për stabilitet në Ballkanin Perëndimor
Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutas, ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Bruksel. Zëvendëssekretarja e NATO-s, Radmila Shekerinska, ka thënë se NATO vazhdon të jetë e përkushtuar fuqimisht për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Lajme
“Jam e lumtur që mirëpres komandantin e KFOR-it Gjeneral Major Özkan Ulutaş në selinë e NATO-s dhe e ftoj atë të bashkohet përsëri në një takim të Këshillit të Atlantikut të Veriut. KFOR vazhdon të luajë një rol kyç, sipas mandatit të saj të gjatë të OKB-së. NATO është fuqimisht e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”, ka shkruar ajo.
Glad to welcome @NATO_KFOR Commander Maj Gen Özkan Ulutaş to NATO HQ & have him join again a meeting of the North Atlantic Council. @NATO_KFOR continues to play a key role, under its long-standing UN mandate. NATO is strongly committed to peace & stability in the Western Balkans pic.twitter.com/QUtHtIxA3j
— Radmila Shekerinska (@DepSecGenNATO) April 29, 2026