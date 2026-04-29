Ulutas vizitë në Bruksel, Shekerinska: NATO është fuqimisht e përkushtuar për stabilitet në Ballkanin Perëndimor

Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutas, ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Bruksel. Zëvendëssekretarja e NATO-s, Radmila Shekerinska, ka thënë se NATO vazhdon të jetë e përkushtuar fuqimisht për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. “Jam e lumtur që mirëpres komandantin e KFOR-it Gjeneral Major Özkan Ulutaş në selinë e NATO-s dhe e…

29/04/2026 15:53

Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutas, ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Bruksel.

Zëvendëssekretarja e NATO-s, Radmila Shekerinska, ka thënë se NATO vazhdon të jetë e përkushtuar fuqimisht për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

“Jam e lumtur që mirëpres komandantin e KFOR-it Gjeneral Major Özkan Ulutaş në selinë e NATO-s dhe e ftoj atë të bashkohet përsëri në një takim të Këshillit të Atlantikut të Veriut. KFOR vazhdon të luajë një rol kyç, sipas mandatit të saj të gjatë të OKB-së. NATO është fuqimisht e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”, ka shkruar ajo.

