​UEFA zbarkon në Shqipëri, mbledh drejtuesit e federatave UEFA do të organizojë në Tiranë një mbledhje të nivelit të lartë me pjesëmarrjen e drejtuesve të 11 federatave të futbollit të Evropës Juglindore. Kjo mbledhje do të mbahet në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit” në selinë qendrore të Federatës Shqiptare të Futbollit më 16 prill në ora 14:00–17:00. Në këtë mbledhje, që organizohet në…