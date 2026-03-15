Udhëheqësi iranian është gjallë e mirë, thotë ministri i Jashtëm
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka folur për gjendjen shëndetësore të udhëhqësit të ri suprem Mojtaba Khamenei. Një postim në llogarinë e tij në Telegram ai gjithashtu paraqet pikat e fundit të diskutimit të Iranit mbi elementët kryesorë të konfliktit. “Udhëheqësi i revolucionit është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po e menaxhon plotësisht…
“Udhëheqësi i revolucionit është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po e menaxhon plotësisht situatën”, thuhet në postim, i cili përmbledh një intervistë që Araghchi dha për The Neë Arab.
Donald Trump mbrëmë tha se Mojtaba Khamenei mund të jetë i vdekur.
“Pushtimi i ishullit Kharg do të ishte një gabim më i madh sesa sulmi ndaj tij”, tha postimi.
Një ish-ministër i Jashtëm iranian dhe deputet aktual kërcënoi dje trupat amerikane me kapje nëse Uashingtoni përpiqet të pushtojë ishullin, i cili përpunon 90% të eksporteve të naftës së Iranit.
“Ngushtica e Hormuzit është e hapur për të gjithë, përveç anijeve amerikane dhe aleatëve të saj”.
Burime amerikane kanë thënë më parë se Irani po vendoste mina në korridorin e transportit detar, një pikë bllokimi për furnizimet botërore me naftë.
“Izraeli mund të jetë pas sulmeve ndaj objektivave civile në vendet arabe me qëllim dëmtimin e marrëdhënieve me Iranin”, tha postimi.
“Amerikanët kanë ndërtuar një dron të ngjashëm me dronin tonë Shahed, të quajtur Lucas, dhe nëpërmjet të cilit sulmon objektiva në vendet arabe”, shtoi ai.
Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite kanë raportuar se kanë pësuar sulme të reja këtë fundjavë.
Irani dje njoftoi sulme të ardhshme ndaj atyre që i quajti objektiva ushtarake amerikane në tre porte të Emirateve të Bashkuara Arabe.
“Sulmet tona synojnë vetëm bazat dhe interesat amerikane në rajon”, shkruhej në përmbledhjen e intervistës.
“Deri më tani, nuk është paraqitur asnjë iniciativë konkrete për t’i dhënë fund luftës”, thuhej në postim.
“Ne do të mirëpresim çdo iniciativë rajonale që çon në një përfundim të drejtë të luftës”, tha për fund Araghchi.