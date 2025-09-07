U zbulua me shefin në Kiss-Cam, një muaj më vonë kërkon divorcin
Kristin Cabot, gruaja që u bë virale pas puthjes me shefin e saj gjatë koncertit të Coldplay, ka kërkuar zyrtarisht divorc nga bashkëshorti i saj, Andrew Cabot, më pak se një muaj pas skandalit. Çifti kishte blerë një vilë luksoze 2.2 milionë dollarëshe vetëm pesë muaj para incidentit, por tani gjithçka po shpërbëhet dhe disa…
ShowBiz
Kristin Cabot, gruaja që u bë virale pas puthjes me shefin e saj gjatë koncertit të Coldplay, ka kërkuar zyrtarisht divorc nga bashkëshorti i saj, Andrew Cabot, më pak se një muaj pas skandalit.
Çifti kishte blerë një vilë luksoze 2.2 milionë dollarëshe vetëm pesë muaj para incidentit, por tani gjithçka po shpërbëhet dhe disa pranë tyre thonë thjesht: “karma”.
“Ajo nuk duket si materiale për grua,” – u shpreh Julia Cabot, ish-bashkëshortja e tretë e Andrew-it dhe një nga personat që u prononcua pas skandalit.
Kristin, 52 vjeçe, punonjëse në një kompani teknologjike, u kap nga kamera teksa përkëdhelej me shefin e saj, Andy Byron, CEO i Astronomer, gjatë një momenti romantik në “Kiss Cam”, ndërkohë që bashkëshorti i saj ndodhej në një udhëtim biznesi në Japoni, i pavetëdijshëm për skenën virale që po ndodhte.
Julia Cabot, 63 vjeçe dhe ish-bashkëshorte e Andrew-it, nuk kurseu fjalët: “Ai është një ‘Boston Brahmin’ klasik me ego të lartë dhe të ftohtë emocionalisht. Më shumë se ndjenja, mendoj se u lëndua krenaria e tij. Të gjithë më shkruanin pas videos me një fjalë: karma.”
Divorci mes Kristin dhe Andrew u depozitua më 13 gusht në New Hampshire, sipas dokumenteve të siguruara nga Daily Mail. Kjo është martesë e tretë për Andrew Cabot, CEO i kompanisë së rumit Privateer dhe pasardhës i një familjeje të pasur bostoniane.
Burime të afërta me çiftin thonë se Kristin dhe Andrew nuk kishin asnjë shenjë ndarjeje vetëm një muaj para skandalit.
“Ata flisnin për dashurinë e tyre. Tani thonë që martesa po shkërmoqej prej muajsh? Tingëllon si justifikim,” tha një burim për Mail.
Kristin dhe Andrew Cabot nuk kanë komentuar publikisht për ngjarjen. Por një gjë është e qartë: jo çdo puthje publike vlen çmimin që vjen më pas.