U raportua e zhdukur: Gjendet gruaja nga Drenasi Policia e Kosovës, ka njoftuar se është gjetur gruaja që u raportua e zhdukur me 27.10.2023 në Drenas. Sipas policisë, ajo është në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërsa, ende hetuesit policor po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme në koordinim me prokurorinë përkatëse, lidhur me rastin. Policia e Kosovës, tutje në njoftim i falënderon mediat…