U nominua nga Trump si kandidat për postin e Ambasadorit amerikan në Shqipëri, Eric Wendt raporton nesër para Senatit

Nesër, në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve SHBA dhe Shqipërisë, bashkëpunimi…

Lajme

19/05/2026 23:54

Nesër, në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij.

Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve SHBA dhe Shqipërisë, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, si dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Eric Wendt është ish-gjeneral me tre yje i ushtrisë amerikane dhe ish-komandant i forcave speciale të NATO-s, me një karrierë mbi 34-vjeçare në strukturat ushtarake amerikane. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Azi, duke u konsideruar një figurë me përvojë të gjerë në çështjet e sigurisë dhe operacioneve ndërkombëtare. /TCH

Artikuj të ngjashëm

May 19, 2026

Gashi: Çdo vit i humbur i kushton shumë vendit, Kosova ka...

May 19, 2026

Parashikimi i motit për të mërkurën

May 19, 2026

Akuzat e Kurtit ndaj Lushtakut, Hamza: Vetura sa një “fiçë” paska...

May 19, 2026

​Marco Rubio viziton Suedinë për takimin ministror të NATO-s

May 19, 2026

​Shembet ndërtesa në Gjermani, ekipet kërkojnë për tre të mbijetuarit nën...

May 19, 2026

Shpërthimi i Ebolës, ShBA me paralajmërim udhëtimi për tri vende afrikane

Lajme të fundit

Gashi: Çdo vit i humbur i kushton shumë...

Parashikimi i motit për të mërkurën

Akuzat e Kurtit ndaj Lushtakut, Hamza: Vetura sa...

Përparim Gruda: Bedri Hamza është politikani i vetëm...